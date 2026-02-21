Rugby Serie A, l'Amatori Alghero vola a ModenaDomenica, per la dodicesima giornata, gli algheresi sfidano la Giacobazzi
Domani, alle 14.30, per la dodicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero affronterà la Giacobazzi sul Campo n.1 dell'impianto comunale di Modena.
I ragazzi di coach Marco Anversa sono quinti e reduci da due sconfitte consecutive, l'ultima domenica scorsa 27-10 a domicilio dal Piacenza.
Gli emiliani sono la squadra che sta immediatamente sotto in classifica, sesti con quattro punti di distacco dopo la netta vittoria per 43-12 sul campo dello Stade Valdotain.
A Maria Pia, il primo novembre, finì 29-27 per l'Amatori.
Dirigerà l'incontro il signor Francesco Maria Mirabella di Pisa.