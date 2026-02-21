Archiviate le gare esterne con Ghilarza e Li Punti con una vittoria e un pareggio a reti bianche, l’Arzachena si prepara ad affrontare domani allo stadio Santa Vittoria di Telti il Campanedda.

Alla gara casalinga valida per l’8ª giornata di ritorno del campionato di Promozione la squadra di Mauro Ottaviani arriva determinata a prolungare la serie positiva di risultati, che dura da otto turni in cui ha collezionato 4 vittorie e altrettanti pareggi, e raggiungere prima possibile la quota che garantisce la salvezza matematica.

Settimi nel girone B con 39 punti, gli smeraldini sarebbero a un passo dal traguardo. Una ragione in più per non abbassare la guardia e approcciare la sfida col Campanedda, che in classifica segue a 10 lunghezze di distanza e vive un momento di alti e bassi, col giusto spirito e l’ambizione di centrare anzitempo un obiettivo per concentrarsi poi, eventualmente, su altri traguardi.

Arzachena-Campanedda sarà diretta da Elena Iaria della sezione di Sassari (assistenti Marco Faggiani di Sassari e Marco Porcheddu di Olbia): fischio d’inizio alle 15.

