Si apre con un successo pesante l’ottava giornata di ritorno nel campionato di Promozione girone B. Nell’anticipo di Galtellì l’Atletico Bono supera 2-0 il Tuttavista Galtellì, centra la seconda vittoria consecutiva e sale a 17 punti, portandosi a -7 dalla zona playout. Mercoledì il recupero col Coghinas può riaprire ulteriormente i giochi. Per il Tuttavista, ultimo a quota 10, la situazione resta critica.

Domani alle 15 il programma si completa con: Alghero–San Giorgio Perfugas, Bonorva 1960–Castelsardo, Ozierese–Stintino, Bosa–Usinese, Coghinas–Luogosanto, Arzachena–Campanedda (a Telti), Macomerese–Ghilarza (a Borore) e Thiesi–Li Punti.

Nel girone A, 25ª giornata chiave nella corsa al vertice: Guspini sarà di scena sul campo del Pirri; il Terralba affronta il Vecchio Borgo Sant’Elia (a Sinnai) e la Villacidrese Calcio ospita l’Uta. Completano il quadro Tharros–Castiadas, Arborea–Selargius, Atletico Cagliari–Ovodda, Baunese–Cus Cagliari, Samugheo–Cannonau Jerzu Picchi e Tonara–Freccia Parte Montis. 

