Promozione B, l’Atletico Bono fa festa nell’anticipo: 0-2 al TuttavistaOttava di ritorno tra fuga dell’Alghero e bagarre salvezza. Nel girone A volata a quattro per il primato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si apre con un successo pesante l’ottava giornata di ritorno nel campionato di Promozione girone B. Nell’anticipo di Galtellì l’Atletico Bono supera 2-0 il Tuttavista Galtellì, centra la seconda vittoria consecutiva e sale a 17 punti, portandosi a -7 dalla zona playout. Mercoledì il recupero col Coghinas può riaprire ulteriormente i giochi. Per il Tuttavista, ultimo a quota 10, la situazione resta critica.
Domani alle 15 il programma si completa con: Alghero–San Giorgio Perfugas, Bonorva 1960–Castelsardo, Ozierese–Stintino, Bosa–Usinese, Coghinas–Luogosanto, Arzachena–Campanedda (a Telti), Macomerese–Ghilarza (a Borore) e Thiesi–Li Punti.
Nel girone A, 25ª giornata chiave nella corsa al vertice: Guspini sarà di scena sul campo del Pirri; il Terralba affronta il Vecchio Borgo Sant’Elia (a Sinnai) e la Villacidrese Calcio ospita l’Uta. Completano il quadro Tharros–Castiadas, Arborea–Selargius, Atletico Cagliari–Ovodda, Baunese–Cus Cagliari, Samugheo–Cannonau Jerzu Picchi e Tonara–Freccia Parte Montis.