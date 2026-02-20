Dopo il recupero della terza giornata di ritorno di Promozione, nel girone A i migliori sono Andrea Girseni della Freccia Parte Montis e Andrea Sanna del Terralba. I due hanno ottenuto il diciannovesimo voto.

Inseguono a un solo punto di distanza Mirco Carboni del Castiadas ed Edoardo Sedda dell’Ovodda. Diciassette sono le preferenze conquistate dal centrocampista del Selargius, Alberto Usai. A sedici voti, appaiati, Marco Gianoli (Tharros) e Gino Noli (Tonara).

Nel girone B, Oscar Kevin Foddai del Thiesi ha agganciato in vetta Santiago Mateucci (Coghinas) a quota sedici. All’inseguimento, con quindici voti, un’altra coppia: Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista) ha raggiunto Federico Pireddu (Li Punti).

Gruppo numeroso a quattordici punti: Diego Barboza (Alghero), Edoardo Donati (Arzachena), Gavino Molozzu (Atletico Bono), Domenico Saba (Bonorva), Claudio Fadda (Bosa), Mattia Asara (Castelsardo), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Gonzalo Ferro (Ozierese).

GIRONE A

19 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.); Andrea Sanna (Terralba Bellu).

18 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Edoardo Sedda (Ovodda).

17 PUNTI: Alberto Usai (Selargius).

16 PUNTI: Marco Gianoli (Tharros); Gino Noli (Tonara).

15 PUNTI: Daniel Bilea (Ovodda); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

14 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

13 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Angelo Marci (Guspini); Gian Marco Trogu (Tonara); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

12 PUNTI: Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Nicola Orrù (Tharros); Gianmarco Paulis (Villacidrese).

11 PUNTI: Santiago Pendin (Baunese); Claudio Pillitu (Cus Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Stanislao Lepore, Gianluca Reginato (Selargius); Fabrizio Casu (Uta 2020).

GIRONE B

16 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

15 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 9, Atl. Bono 6).

14 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Domenico Saba (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Mattia Asara (Castelsardo); Predrag Radovanovic (Coghinas); Gonzalo Ferro (Ozierese).

13 PUNTI: Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Marcelo Gavim Bruno, Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese).

12 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Samuele Pinna (Bonorva); Antonio Mossa (Luogosanto); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).

11 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Agustin Meli (Coghinas); Luca Barone (Luogosanto); Nahuel Mendez (Ozierese).

10 PUNTI: Antonino Piriottu (Atletico Bono); Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Andrea Zinellu (Li Punti); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Alex Alcazar (San Giorgio P.); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

