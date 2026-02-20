Dopo il turno di riposo torna in campo la Women Torres che ospiterà l'Atletico Uri domenica alle ore 14.30 allo stadio "Peppino Sau di Usini", in una gara importante per entrambe nell'ottica della salvezza nella serie C femminile. L'Atletico Uri occupa la terzultima posizione in classifica a quota 11 punti, mentre la squadra sassarese è posizionata al settimo posto a quota 15.

In stagione, le sassaresi e le giallorosse si sono incrociate già in due occasioni: la prima nel match di Coppa Italia lo scorso 5 ottobre, la seconda nel girone di andata del campionato al Ninetto Martinez il 9 novembre. Entrambe le sfide sono terminate 0-0.

L'appuntamento di domani sarà anche un'occasione utile per mandare un messaggio chiaro nella lotta contro il bullismo, tema di assoluta priorità per la società Women Torres. In occasione del derby, infatti, le classi dell'I.C. Pasquale Tola di Sassari, istituto con cui è stato portato avanti il progetto "IomandoilBullismo#INFUORIGIOCO", saranno ospiti gradite sulle tribune del Peppino Sau per supportare la Women Torres. Non solo, le giovani della Under15 rossoblù, accompagneranno la Prima Squadra di mister Riu durante l'ingresso in campo, indossando una speciale maglietta e uno striscione con su scritto: "INFUORIGIOCOILBULLISMO".

