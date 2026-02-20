È sempre Matteo Vinci il leader della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza dopo la sesta giornata di ritorno. L’attaccante della Ferrini Cagliari è rimasto fermo a diciannove voti.

Si avvicinano, grazie alla quattordicesima preferenza ottenuta nell’ultimo turno, il capocannoniere Ousmane Baldé (Buddusò) e Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa). Avanza a quota tredici l’attaccante del Villasimius, Daniele Cannas.

Hanno centrato il dodicesimo voto Filippo Carraro (Nuorese) e Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi), raggiungendo in questa posizione Andrea Corda (Ferrini Cagliari) e Alessandro Cadau, compagno di squadra di Carraro.

Con undici punti figurano Andrea Porcheddu (Carbonia), Nicolas Martin Capellino (Iglesias), Fabio Cocco (Nuorese), Diego Humberto Di Pietro (Ossese) e Matteo Forzati (Villasimius).

19 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

14 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

13 PUNTI: Daniele Cannas (Villasimius).

12 PUNTI: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Alessandro Cadau, Filippo Carraro (Nuorese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi).

11 PUNTI: Andrea Porcheddu (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Fabio Cocco (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Matteo Forzati (Villasimius).

10 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Tommaso Arzu (Iglesias); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Mauricio Bringas (Tempio); Sandro Scioni (Villasimius).

9 PUNTI: Marco Caggiu (Nuorese); Massimo Fadda (Taloro Gavoi).

8 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Adam Idrissi (Tempio).

