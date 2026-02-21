Niente da fare, la Torres non riesce a vincere sul proprio campo. Gioca bene, crea almeno cinque palle gol nitide ma alla fine è solo 0-0 contro la Vis Pesaro che porta via un punto immeritato. La squadra sassarese invece perde l'occasione per uscire dalla zona playout.

Primo tempo di marca rossoblù, con sei azioni nitide e tre occasioni ghiotte per sbloccare il match: all’8’ palo sinistro di Sorrentino, al 20’ Di Paola è davanti alla linea sul tiro di Luciani, al 46’ il portiere vola per deviare il siluro di Sala. Ospiti vivaci ma pericolosi solo al 29’ con Di Paola che entra in area dopo un doppio dribbling ma angola troppo.

Nella ripresa cala il ritmo ma la Torres ci prova ancora: al 66’ Di Stefano serve Sala in area che angola senza forza e il portiere ci arriva. Al 78’ la punizione di Sorrentino scheggia la traversa. All’85’ seconda ammonizione per Sala che lascia i rossoblù in dieci. Allo scadere leggera trattenuta ai danni di Sorrentino. Niente rigore neppure dopo le immagini del Fvs.

