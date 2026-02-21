La Maglia Blu del leader della classifica generale uomini della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo porterà il nome del sistema camerale italiano. La partnership è stata sottoscritta ieri a Roma e debutterà proprio nel Giro di Sardegna che prenderà il via il 25 febbraio da Castelsardo.

Il progetto promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome insieme alla Lega Ciclismo Professionistico intende rilanciare il ciclismo professionistico italiano e valorizzare i territori. Coinvolte 17 Regioni, con 40 giornate di gara maschili e 12 femminili, che rafforzano il connubio tra sport, salute, turismo e parità di genere. Territori, imprese, comunità locali e identità produttive saranno al centro del racconto della Coppa Italia delle Regioni, un’iniziativa volta alla valorizzazione dei talenti italiani e delle eccellenze diffuse.

L'accordo per la maglia blu debutta col Giro della Sardegna. Saranno coinvolte le Camere di Commercio di Sassari, Cagliari e Oristano e Nuoro che per prime saranno interessate dalle gare.

«Sono particolarmente orgoglioso di ufficializzare quest’intesa – ha dichiarato Roberto Pella, Presidente della Lega Ciclismo Professionistico –. Per noi è fondamentale fare sistema con la massima espressione del mondo produttivo italiano. La valorizzazione del territorio attraverso lo sport, e il ciclismo in particolare, potrà assicurare risultati significativi in termini di visibilità e conoscenza dei prodotti tipici, dei progetti internazionali e delle prospettive di crescita. Si conferma così il forte legame tra la filiera dello sport e quella dell’imprenditoria, sempre più strategico. Le clip video che saranno trasmesse durante le gare della Coppa Italia delle Regioni racconteranno al pubblico nazionale e internazionale l’Italia che produce e che vive nei territori».

