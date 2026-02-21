Al Giro di Sardegna la maglia blu è griffata UnioncamereA Roma la firma sulla partnership che debutta proprio con la gara isolana della Coppa Italia delle Regioni
La Maglia Blu del leader della classifica generale uomini della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo porterà il nome del sistema camerale italiano. La partnership è stata sottoscritta ieri a Roma e debutterà proprio nel Giro di Sardegna che prenderà il via il 25 febbraio da Castelsardo.
Il progetto promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome insieme alla Lega Ciclismo Professionistico intende rilanciare il ciclismo professionistico italiano e valorizzare i territori. Coinvolte 17 Regioni, con 40 giornate di gara maschili e 12 femminili, che rafforzano il connubio tra sport, salute, turismo e parità di genere. Territori, imprese, comunità locali e identità produttive saranno al centro del racconto della Coppa Italia delle Regioni, un’iniziativa volta alla valorizzazione dei talenti italiani e delle eccellenze diffuse.
L'accordo per la maglia blu debutta col Giro della Sardegna. Saranno coinvolte le Camere di Commercio di Sassari, Cagliari e Oristano e Nuoro che per prime saranno interessate dalle gare.
«Sono particolarmente orgoglioso di ufficializzare quest’intesa – ha dichiarato Roberto Pella, Presidente della Lega Ciclismo Professionistico –. Per noi è fondamentale fare sistema con la massima espressione del mondo produttivo italiano. La valorizzazione del territorio attraverso lo sport, e il ciclismo in particolare, potrà assicurare risultati significativi in termini di visibilità e conoscenza dei prodotti tipici, dei progetti internazionali e delle prospettive di crescita. Si conferma così il forte legame tra la filiera dello sport e quella dell’imprenditoria, sempre più strategico. Le clip video che saranno trasmesse durante le gare della Coppa Italia delle Regioni racconteranno al pubblico nazionale e internazionale l’Italia che produce e che vive nei territori».