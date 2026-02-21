Rugby Serie B, l'Olbia vince l'anticipoPer la 12esima giornata del girone 4, le api galluresi battono 31-21 i Cavalieri Union Prato Sesto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anticipo vincente per l'Olbia Rugby, che nella 12esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B batte 31-21 i Cavalieri Union Prato Sesto al Campo Basa e conquista anche il punto bonus.
Olbia: Manente, Francescato, Stara, Addonizio, Traibel, Paone, Augustin, Gardonio, Capozucca, Sciurano, Ilie, Fresi, Tesu, Geraci, Melita. A disposizione Antonelli, Califano, Pileri, Ricci, Campesi, Stanic, Sanciu.
Punti olbiesi: 5' meta Gardonio, trasforma Manente; 13' m. Capozucca; 27' m. Traibel, tr. Manente; 39' m. Melita, tr. Manente; 48' m. Addonizio.