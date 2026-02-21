Cambio al vertice nel campionato di Eccellenza al termine della 22ª giornata. L’Ossese rispetta il pronostico, supera con un netto 3-0 il fanalino di coda Sant'Elena e si prende la vetta della classifica dopo una lunga rincorsa. I bianconeri guidati da Carlo Cotroneo sbloccano il risultato al 39’ del primo tempo con Di Pietro; nella ripresa chiudono i conti Tapparello e Mura.

Colpo pesante anche per l’Ilvamaddalena, che batte 3-0 l’ex capolista Nuorese e la aggancia al secondo posto, a soli due punti dalla vetta. A segno nel primo tempo Attili e De Cenco, mentre nella ripresa arriva il sigillo di Casazza.

Nell’altro big match di giornata, il Tempio espugna per 2-1 il campo del Lanusei e conquista il quarto posto, scavalcando proprio gli ogliastrini, ora quinti. A sbloccare la gara nella prima frazione è Lemiechevsky; nella ripresa Martins firma il pareggio, ma è ancora Lemiechevsky a riportare avanti i biancoblù e a fissare il risultato finale.

Finisce 2-2 tra Iglesias e Atletico Uri. I minerari passano in vantaggio con Salvi Costa, poi l’Uri ribalta il punteggio grazie alle reti di Mudrinski e Campana. Il definitivo pareggio porta la firma di Erbini.

Nella parte bassa della classifica, vittorie preziose per il Carbonia e il Villasimius. I biancoblù superano 1-0 il Santa Teresa grazie alla rete di Basciu nel secondo tempo; con lo stesso punteggio i sarrabesi piegano il Buddusò, decisivo Beugrè.

Pareggio a reti inviolate, infine, tra Ferrini e Taloro Gavoi.

Il programma della 22ª giornata si completerà domani alle 15 con la sfida tra Calangianus e Tortolì.

© Riproduzione riservata