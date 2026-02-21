Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, nel torneo di Promozione regionale si tornerà in campo nella giornata di domani.

Nel girone A, la vice-capolista Terralba F. Bellu è impegnata in trasferta, sul difficile campo del Vecchio Borgo Sant’Elia. L’undici allenato da Daniele Porcu, con i 3 punti conquistati contro il Samugheo (1-0) ha confermato le ambizioni da primato (distante un punto dal Guspini, primo in solitario).

La compagine cagliaritana, dal canto suo, è reduce da un ottimo momento di forma che l’ha portata ad agganciare uno dei posti playoff. Chi ancora nutre ambizioni per uno dei primi 5 posti della graduatoria è l’Arborea che ospiterà il Selargius nel più classico degli scontri diretti. Gli uomini guidati da Maurizio Firinu, infatti, puntano alla vittoria con l’obiettivo di agganciare proprio i selargini, distanti 3 punti, e accorciare le distanze dal Vecchio Borgo Sant’Elia.

Tra le oristanesi, inoltre, impegno casalingo per Samugheo e Tharros. I primi sono chiamati a riscattare la sconfitta di Terralba, ospitando la Cannonau Jerzu, squadra impegnata nella lotta salvezza. I biancorossi, invece, attendono la visita della quarta forza del torneo, il Castiadas. Infine, nella lotta per non retrocedere spicca lo scontro diretto tra Tonara e Freccia Parte Montis. I mogoresi, che mercoledì scorso hanno subito una bruciante sconfitta sul campo dell’Uta (2-1 maturato nei minuti di recupero della ripresa, dopo essere passati in vantaggio all’85’ con Mandis) puntano alla vittoria per agganciare in classifica proprio la formazione tonarese.

Nel girone B, sono alla ricerca di punti salvezza Bosa e Ghilarza. I bosani, dopo la sconfitta (2-0) subita a Thiesi, ospiteranno l’Usinese, formazione in lizza per un posto playoff. Il Ghilarza, invece, reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Campanedda (4-2), sarà di scena sull’ostico campo della Macomerese, squadra che occupa le posizioni di centro classifica.

