La corsa salvezza del Santa Teresa si ferma allo stadio Carlo Zoboli di Carbonia: galluresi sconfitti questo pomeriggio 1-0 e superati in classifica dalla squadra di Graziano Mannu dopo lo scontro diretto della 7ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Al Carbonia basta il gol realizzato da Basciu al 4’ della ripresa per fare bottino pieno, issarsi a quota 26 e balzare fuori dai playout ai danni dell’avversario, che scivola al quartultimo posto con 25 punti. La classifica è cortissima, e alla squadra di Fabio Levacovich basterebbe un successo per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Per il prossimo turno il calendario propone ai biancocelesti la sfida casalinga con l’imbattuta capolista Ossese, ma se è vero che si parte sempre dallo 0-0, e che il Buoncammino è ostico per tutti, è lecito provarci.

© Riproduzione riservata