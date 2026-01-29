Sarà il Latte Dolce la prima formazione sarda a scendere in campo nella 22ª giornata del girone G di Serie D. La squadra sassarese affronterà sabato alle 14.30 il Flaminia allo stadio “Turiddo Madami” di Civita Castellana, in provincia di Roma. Gli uomini di Michele Fini vanno a caccia del bis dopo il prestigioso successo ottenuto sul campo del Valmontone. I laziali, dal canto loro, arrivano dalla vittoria esterna di Tertenia contro la Cos.

Domenica impegno proibitivo per la Costa Orientale Sarda, attesa alle 14 allo stadio comunale “Giovanni Vitiello” di Scafati dalla Scafatese. I campani guidano la classifica e sono ancora imbattuti, rendendo la sfida particolarmente complessa per Nurchi e compagni.

Il Monastir scenderà in campo alle 14.30 e ospiterà il Valmontone. La formazione guidata da Marcello Angheleddu, attualmente quinta in classifica, punta al terzo successo casalingo consecutivo e vuole riscattare la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il fanalino di coda Cassino.

Alle 15, allo stadio “Francesca Gianni” di Roma, il Budoni farà visita all’Albalonga. Entrambe le squadre attraversano un momento difficile: i sardi hanno conquistato soltanto due punti nelle ultime sette gare, mentre i padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive e non vincono davanti al proprio pubblico dal 16 novembre.

Infine, partita impegnativa per l’Olbia che, alle 14.30, allo stadio “Nespoli”, riceverà la Nocerina. I bianchi non vincono in casa dal 19 ottobre e sono scivolati in piena zona playout. Anche i campani, terzi in classifica, non vivono il loro miglior periodo. Intanto il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Giovanni Castaldi, classe 2007, proveniente dal Benevento.

© Riproduzione riservata