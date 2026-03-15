 

Si è giocata oggi la 25esima giornata del campionato di Eccellenza.

In vetta, l’Ossese mantiene il comando grazie al successo per 3-1 sul campo del Villasimius, consolidando il primato a 51 punti. I gol degli ospiti portano la firma di Mainardi su rigore al 25’, Scarafoni al 30’ e Fancellu al 45’, mentre per i padroni di casa Graziano accorcia le distanze nella ripresa.

La Nuorese evita la sconfitta nel finale contro il Lanusei: alla rete di Usai al 47’ per gli ospiti risponde in pieno recupero (96’) Falchi, permettendo ai barbaricini di restare in seconda posizione a 47 punti.

L’Ilvamaddalena vince 1-0 in trasferta contro il Tempio, grazie al gol di De Cenco nel primo tempo, consolidando la propria posizione tra le prime della classe.

Successo spettacolare per il Tortolì, che supera 3-2 il Taloro Gavoi in una partita intensa: gli ospiti passano avanti con Littarru su rigore, poi pareggia Aiana. Il Taloro torna in vantaggio con Menseguez su rigore, ma gli ogliastrini reagiscono e ribaltano il risultato grazie alle reti di Aiana e al rigore decisivo di Littarru.

Il Carbonia doma 2-0 il Calangianus 1905 con i gol di Porcheddu e Pavone, confermandosi squadra solida in casa.

Il Santa Teresa Gallura batte 1-0 la Ferrini grazie a Siamparelli, mentre il Buddusò pareggia 1-1 in casa contro l’Iglesias Calcio: in gol Balde per i padroni di casa e Capellino per gli ospiti.

Partita emozionante anche tra Sant’Elena Quartu e Atletico Uri, terminata 2-3: i quartesi vanno due volte in vantaggio con Ragatzu, ma l’Atletico Uri ribalta entrambe le volte con la doppietta di Mudrinski e il gol decisivo di Ravot.

Classifica aggiornata:

  1. Ossese – 51 punti
  2. Nuorese – 47
  3. Ilvamaddalena – 46
  4. Tempio – 41
  5. Atletico Uri – 37
  6. Lanusei – 36
  7. Iglesias Calcio – 35
  8. Taloro Gavoi – 33
  9. Carbonia Calcio – 32
  10. Santa Teresa Gallura – 31
  11. Calangianus – 31
  12. Villasimius – 30
  13. Buddusò – 29
  14. Tortolì – 28
  15. Ferrini – 25
  16. Sant’Elena Quartu – 14
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