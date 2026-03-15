Eccellenza: l'Ossese batte il Villasimius e va in fuga grazie al pari della NuoreseVittorie per Ilva, Uri, Tortolì, Carbonia e Santa Teresa
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Si è giocata oggi la 25esima giornata del campionato di Eccellenza.
In vetta, l’Ossese mantiene il comando grazie al successo per 3-1 sul campo del Villasimius, consolidando il primato a 51 punti. I gol degli ospiti portano la firma di Mainardi su rigore al 25’, Scarafoni al 30’ e Fancellu al 45’, mentre per i padroni di casa Graziano accorcia le distanze nella ripresa.
La Nuorese evita la sconfitta nel finale contro il Lanusei: alla rete di Usai al 47’ per gli ospiti risponde in pieno recupero (96’) Falchi, permettendo ai barbaricini di restare in seconda posizione a 47 punti.
L’Ilvamaddalena vince 1-0 in trasferta contro il Tempio, grazie al gol di De Cenco nel primo tempo, consolidando la propria posizione tra le prime della classe.
Successo spettacolare per il Tortolì, che supera 3-2 il Taloro Gavoi in una partita intensa: gli ospiti passano avanti con Littarru su rigore, poi pareggia Aiana. Il Taloro torna in vantaggio con Menseguez su rigore, ma gli ogliastrini reagiscono e ribaltano il risultato grazie alle reti di Aiana e al rigore decisivo di Littarru.
Il Carbonia doma 2-0 il Calangianus 1905 con i gol di Porcheddu e Pavone, confermandosi squadra solida in casa.
Il Santa Teresa Gallura batte 1-0 la Ferrini grazie a Siamparelli, mentre il Buddusò pareggia 1-1 in casa contro l’Iglesias Calcio: in gol Balde per i padroni di casa e Capellino per gli ospiti.
Partita emozionante anche tra Sant’Elena Quartu e Atletico Uri, terminata 2-3: i quartesi vanno due volte in vantaggio con Ragatzu, ma l’Atletico Uri ribalta entrambe le volte con la doppietta di Mudrinski e il gol decisivo di Ravot.
Classifica aggiornata:
- Ossese – 51 punti
- Nuorese – 47
- Ilvamaddalena – 46
- Tempio – 41
- Atletico Uri – 37
- Lanusei – 36
- Iglesias Calcio – 35
- Taloro Gavoi – 33
- Carbonia Calcio – 32
- Santa Teresa Gallura – 31
- Calangianus – 31
- Villasimius – 30
- Buddusò – 29
- Tortolì – 28
- Ferrini – 25
- Sant’Elena Quartu – 14