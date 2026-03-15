A maggio tutti a Coverciano, per rappresentare la Sardegna nella fase finale nazionale di calcio a 7. La Asd Macomerese si è infatti laureata campione regionale sardo di calcio a 7 nel campionato Dcp-Figc, nella categoria del terzo Livello dopo aver vinto il triangolare dei playoff off, al termine di due partite molto combattute, contro Asso Sulcis Carbonia e Speedy Sport Dorgali. I ragazzi di Macomer, guidati dall’allenatore Paolo Maioli e dal preparatore atletico Angelo Pisanu, dopo aver terminato il campionato nella prima posizione in classifica si sono confermati nei playoff ed hanno raggiunto questo grande risultato che gli permetterà di rappresentare la Sardegna nella fase finale nazionale. La squadra è formata da studenti ed ex studenti del Liceo Galilei Macomer, inseriti nel progetto scolastico Special Team e per questo motivo è l'unica squadra in Italia formata da studenti con l’età media più bassa del campionato nazionale. Tutto ciò le ha consentito a Giugno del 2024 di essere premiata a Coverciano con l' assegnazione del Grassroots Awards come miglior progetto calcio e disabilità. Grande la soddisfazione per il Presidente della Macomerese Luciano Sau e della Dirigente Scolastica Professoressa Gavina Cappai per i notevoli risultati raggiunti in ambito calcistico dopo 5 anni di partecipazione al campionato. Anche la seconda squadra allenata da Daniele Cau, nel campionato di calcio a 5 categoria Fun & Play, ha conseguito grandi risultati relativi all’integrazione ed inclusione consentendo ai ragazzi di raggiungere un elevato livello di autostima.

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