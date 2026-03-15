Dopo il turno di riposo, oggi si è disputata la 27esima giornata del campionato di Serie D, girone G. Vincono Costa Orientale Sarda e Olbia, pareggia il Monastir, mentre subiscono sconfitte interne Budoni e Latte Dolce.

Una straordinaria Costa Orientale Sarda travolge per 3-0 l’Albalonga all’“Is Arranas” di Tertenia. Il risultato si sblocca al 9’ con Castineira, che ribadisce in rete una respinta corta di Brusca su tiro di Spanu. Nella ripresa, al 22’, arriva il raddoppio di Demarcus, che anticipa Santoni e trafigge il portiere laziale. Al 31’, lo stesso Demarcus realizza il tris di testa su punizione di Murgia.

Buon punto per il Monastir, che pareggia 1-1 sul campo della Flaminia Civitacastellana. Nella ripresa, dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Tascini, arriva la rete del pareggio di Pisano.

Pesante sconfitta casalinga per il Budoni, battuto 2-0 nello scontro diretto con il Montespaccato. Gli ospiti passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con una diagonale di Coretella. Nella ripresa, al 23’, Pinna colpisce una traversa, mentre al 33’ Gomez firma il raddoppio con un tiro al volo. Nel finale, espulso Ladu per doppia ammonizione.

Niente da fare neanche per il Latte Dolce, che a Sassari resiste solo un tempo contro la corazzata Scafatese. Il match si chiude sullo 0-2, con le reti dei gialloblù realizzate da Dambros e Palmieri.

Nella mattinata, l’Olbia aveva conquistato una preziosa vittoria sul campo dell’Ischia, imponendosi 3-1 e ritrovando il successo dopo sedici incontri.

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