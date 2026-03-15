La capolista non fa sconti. Nel 24° turno di Serie B Interregionale la Klass Sennori si arrende alla Carver Roma, che a Sorso si impone con autorità per 92-66.

L’avvio, in realtà, aveva lasciato intravedere uno scenario diverso. I romangini partono con decisione e firmano un parziale di 15-5, ma la reazione degli ospiti è immediata. La Carver ribalta rapidamente l’inerzia del match e chiude il primo quarto avanti di nove lunghezze, prendendo progressivamente il controllo della gara.

Il divario si amplia soprattutto nella parte centrale dell’incontro, quando la formazione romana piazza l’allungo decisivo arrivando anche oltre le trenta lunghezze di vantaggio. Nel finale gli ospiti gestiscono senza particolari problemi.

Tra i protagonisti della sfida spiccano Pagnanelli, autore di 22 punti, e Martino, che chiude con una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi.

In casa Sennori la nota positiva è il ritorno in campo del pivot Nwokoye, assente da diverse settimane per infortunio.

La sconfitta non modifica comunque la situazione in classifica della Klass, che resta nel gruppo di coda e guarda già alla sfida del 29 marzo contro l’Antoniana, appuntamento chiave nella corsa salvezza.

Sennori-Carver 66-92

Klass Sennori: N. Pisano 8, Cordedda 2, Sanna 11, Nwokoye 2, Merella 15, Cabras 8, Tola 1, A. Pisano 1, Hubalek 10, Biolchini 7. Allenatore Longano

Carver Roma: Orman 5, Scianaro 15, Taflaj 2, Lucarelli 7, Martino 19, Maiolo 7, Galli 15, Pagnanelli 22, Converso ne, Colagrossi. Allenatore Tretta

Parziali: 16-25; 30-47; 47-76

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