Il Cus Cagliari rialza la testa e torna a muovere la classifica nel momento più delicato della stagione. A Sa Duchessa le universitarie superano dopo un tempo supplementare l’Alperia Bolzano, terza forza del girone B di Serie A2 Femminile (51-48).

Dopo due battute d’arresto consecutive, la squadra allenata da Federico Xaxa trova una vittoria pesante, la nona stagionale, che vale quota 18 punti e il riaggancio all’ottavo posto, condiviso con Rovigo e Trieste.

Il successo arriva al termine di una gara molto equilibrata, risolta nei minuti aggiuntivi grazie alla maggiore lucidità delle rossoblù. A prendersi la scena è soprattutto Meriem Nasraoui, protagonista con 21 punti e 12 rimbalzi per una valutazione complessiva di 28.

L’inizio è favorevole alle ospiti, che partono con un break di 7-0 e allungano fino alla doppia cifra con l’ex Cecili. Il Cus però non perde contatto e rientra prima dell’intervallo proprio grazie alla spinta di Nasraoui, completando poi il sorpasso nelle prime fasi della ripresa.

Nel finale la gara resta apertissima. Nasraoui firma il pareggio dopo una palla recuperata, mentre sul possesso successivo la tripla di Manzotti non viene convalidata perché il pallone aveva toccato la struttura del canestro. Nei supplementari il Cus trova più energie e chiude definitivamente i conti dalla lunetta con Bovenzi.

Cus Cagliari-Basket Bolzano 51-48 d1ts

Cus Cagliari: Nasraoui 21, Bovenzi 14, Reggiani 4, Granzotto, Peric 7, Piedel 3, Caldaro 2, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa

Alperia Bolzano: Cecili 7, Schwienbacher 5, Egwoh 13, Gualtieri 4, Manzotti 7, Malintoppi 6, Tau 6, Bonato, Zaman, Toffolo, Kob ne. Allenatore Romano

Parziali: 9-14; 21-26; 34-35; 44-44

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