Sinnai ha ospitato con successo la sesta edizione della XC Taulaxia, organizzata dall’associazione Serpeddì Bike Team con la collaborazione di Csain, Vab Sinnai e Shardani. L’evento ha confermato la crescita e l’interesse per le competizioni off-road in Sardegna.

La gara maschile ha visto trionfare Eros Piras della Donori Bike, che ha bissato il successo della scorsa edizione. Alle sue spalle si sono piazzati il compagno di squadra Dobry Petr e Paolo Massenti della Bike Tour 4 Mori. Ottimo quinto posto per Carlo Pinna della Sinnai Mtb, mentre tra le donne ha ben figurato Francesca Boi, rappresentante della squadra di casa Serpeddì Bike Team.

Il percorso, situato nella zona di Taulaxia, si sviluppava su circa cinque chilometri da ripetere quattro volte, con un dislivello positivo complessivo di 700 metri. Sin dalle prime battute, Piras ha imposto il proprio ritmo, staccando subito gli avversari e confermandosi campione sardo.

Alessandro Saddi dell’Aquascan ha commentato: «È stata una gara impegnativa. Ho ripreso a gareggiare oggi dopo un periodo di pausa. Sono soddisfatto per l’undicesima posizione assoluta e il primo posto di categoria M5. Complimenti a Piras per la vittoria e all’organizzazione».

Nella categoria M1, il giovane Francesco Pitzalis (Karel) ha conquistato il secondo posto, preceduto da Edoardo Mascia della Dimonios Bike. «Una bellissima gara, con un percorso tecnico su terreno scivoloso per via della pioggia ma davvero divertente – ha aggiunto Pitzalis – Complimenti all’organizzazione, davvero impeccabile».

In contemporanea, a Samatzai si è disputata la 14ª edizione del Memorial Federico Mannai, gara su strada organizzata dalla Sama Bike. Il successo è andato a Giovanni Puggioni della Dueppi Cycling, seguito da Ruslan Farci (Sestu Bike) e Dimitri Calabrese (L’Oleandro Budoni).

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