La 28esima giornata del girone B del campionato di Promozione regala risultati pesanti sia in vetta che nella lotta per la salvezza.

Davanti a oltre 350 spettatori, l’Atletico Bono compie un’autentica impresa fermando sullo 0-0 la capolista Alghero. Un pareggio pesantissimo per i biancorossi, che riescono a bloccare quella che finora è stata la vera corazzata del torneo, a un passo dal salto in Eccellenza.

Per la prima volta in questo campionato l’Alghero resta a secco di gol, merito di una prestazione di grande carattere e organizzazione da parte della squadra di mister Ciarolu. Il punto conquistato vale oro: è il tredicesimo raccolto nell’ultimo mese e consente all’Atletico Bono di riaccendere concretamente le speranze di salvezza.

«Ora siamo di nuovo in corsa con i tredici punti conquistati nell’ultimo mese – commenta il dirigente biancorosso Marco Chessa –. Ci aspettano alcuni scontri diretti importantissimi. Ci crediamo: i ragazzi sono carichi e concentrati e lavorano molto bene durante la settimana».

Sul campo la squadra ha risposto con una prova solida e coraggiosa. «Ottima la prestazione del giovane Tanda (classe 2006), mentre a centrocampo Dieng è stato tra i grandi protagonisti del match con una marcatura imponente su Barboza, limitandolo nelle ripartenze e nelle giocate. Sempre attento anche Stabile sulla trequarti, bravo a proporre palloni interessanti sugli esterni Tanda e Solinas e a cercare le verticalizzazioni per la punta Molozzu. Molto positiva anche la prova del difensore Federovics, sempre ben posizionato sui lanci lunghi e spesso in anticipo sugli attaccanti algheresi, tra cui Virdis».

Una prestazione corale di grande livello per l’Atletico Bono, capace di giocare a viso aperto contro una squadra costruita per dominare il campionato.

«Determinante anche la scelta tattica di mister Ciarolu», chiude Chessa, «che ha affidato a Dieng il compito di seguire Barboza senza rinunciare alla costruzione del gioco: il centrocampista ha vinto la maggior parte dei duelli, contribuendo a spegnere una delle principali fonti di gioco dell’Alghero. Un pareggio che vale molto più di un punto per i biancorossi, ora pronti ad affrontare le prossime decisive sfide salvezza con rinnovata fiducia».

Finisce senza reti anche lo scontro d’alta classifica tra Bonorva e Ozierese. Un pareggio che lascia sostanzialmente invariati gli equilibri nella parte alta della graduatoria. I padroni di casa mantengono il secondo posto mentre l’Ozierese resta saldamente in zona playoff.

L’Usinese supera la Macomerese per 2-0 e aggancia il Coghinas in quarta posizione. Coghinas bloccato (2-2) sul campo del Campanedda. Vittoria pesante del Castelsardo che supera l’Arzachena con un netto 2-0. Pareggio senza reti anche nello scontro salvezza tra Li Punti e Stintino. Netta affermazione del Luogosanto che travolge il Bosa con un largo 4-0.

Successo convincente anche per il San Giorgio Perfugas che supera il Thiesi con un perentorio 4-1.

Vittoria importante anche per il Ghilarza che batte 2-1 il Tuttavista Galtellì.

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