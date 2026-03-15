Clamoroso nel girone A della Prima categoria. L'Accademia Sulcitana, capolista sino a inizio gara, viene travolta per 4-1 nello scontro diretto col La Palma (quarta della classe), venendo così scavalcata dalla Gioventù Sarroch (55 punti) e dal Decimo 07 (54 punti) che hanno battuto rispettivamente il Tertenia per 3-2 e e l’Ulassai per 0-2. Ora l'Accademia Sulcitana è terza con 53 punti, due in più del La Palma.

Tirando le somme, quattro squadre in quattro punti con un campionato e una promozione tutta da giocare e conquistare. Successo anche del San Vito di Angelo Padiglia, che ha piegato per 3-1 il Villagrande, conquistando tre punti pesantissimi che rilanciano la squadra del Sarrabus oltre la zona-rischio. Vittorie anche di Bariese sul Quartu 2000 (5-0), del Sestu (0-3 alla Gialeto), del Cardedu che ha vinto il derby d'Ogliastra sull'Idolo (1-0) e del Decimoputzu, vittorioso (1-2) sul campo dell'Azzurra.

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