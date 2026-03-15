Calcio giovanile
15 marzo 2026 alle 10:46
I Giovanissimi della Cos promossi al campionato ElitePer i gialloblù, un traguardo storico e la seconda promozione consecutiva
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Continua la crescita del settore giovanile della Cos. I Giovanissimi regionali dei mister Ruzzu e Moi vincono per 5-2 a Carloforte conquistando la promozione nel "campionato Elite" con quattro giornate di anticipo.
Per i gialloblù, un traguardo storico e la seconda promozione consecutiva, dopo quella della scorsa stagione. I Giovanissimi provinciali allenati da Lombardo battono invece il Lanusei e si confermano tra le primi cinque del torneo.
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