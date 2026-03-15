Continua la crescita del settore giovanile della Cos. I Giovanissimi regionali dei mister Ruzzu e Moi vincono per 5-2  a Carloforte conquistando la promozione nel "campionato Elite" con quattro giornate di anticipo. 

Per i gialloblù, un traguardo storico e la seconda promozione consecutiva, dopo quella della scorsa stagione. I Giovanissimi provinciali allenati da Lombardo  battono invece il Lanusei e si confermano tra le primi cinque del torneo.

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