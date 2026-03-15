Siamparelli regala la vittoria al Santa Teresa allo scadereFerrini Cagliari sconfitta al Buoncammino 1-0, galluresi in dieci per un'ora
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In inferiorità numerica per un’ora per l’espulsione con rosso diretto di Owen, il Santa Teresa riesce nell’impresa di vincere al fotofinish lo scontro salvezza con la Ferrini Cagliari.
Il match del Buoncammino, valido per la 10ª giornata di ritorno di Eccellenza, termina 1-0. Decide la rete siglata in pieno recupero da Siamparelli, al nono centro in campionato: l’attaccante argentino, che compie oggi 29 anni, non poteva festeggiare meglio il suo compleanno.
Grazie al successo di questo pomeriggio, secondo consecutivo dopo quello colto in trasferta contro il Lanusei, la squadra di Fabio Levacovich sale al decimo posto con 31 punti in classifica, guadagnando terreno verso la salvezza diretta, con la zona playout lontana adesso due lunghezze, e puntando con fiducia al prossimo impegno esterno col pari punti Calangianus, in programma sabato.