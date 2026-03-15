Uno-due micidiale del Castelsardo, che con le reti di Asara, già autore della rete-vittoria dell'andata e di 14 gol totali, e di Mastino batte l’Arzachena davanti al proprio pubblico, conquistando punti pesanti in chiave salvezza e infliggendo all’avversario la seconda sconfitta consecutiva.

La trasferta dell’11ª giornata di ritorno del campionato di Promozione si rivela amara per la squadra di Mauro Ottaviani, che non riesce a chiudere il discorso con la matematica conferma della categoria. Con 41 punti in classifica gli smeraldini possono dormire sonni tranquilli, ma prima si archivia il capitolo della salvezza diretta meglio è.

La fame della formazione allenata da Carlo Nativi è stata, forse, uno stimolo maggiore rispetto alla ricerca del riscatto dopo il kappaò casalingo col Bonorva dell’Arzachena, ma il risultato stupisce fino a un certo punto. Nella settimana che porta alla trasferta sul campo del Coghinas gli argomenti da analizzare non mancheranno.

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