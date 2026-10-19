Serie D, dopo la debacle di ieri altri impegni difficili per le sardeQuattro sconfitte un pareggio il bilancio delle squadre dell’Isola
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Dopo il turno di ieri tutto da dimenticare (quattro sconfitte ed un solo pareggio per le sarde), la serie D propone per domenica prossima, per le squadre isolane un'altra giornata sulla carta molto difficile. Con la Cos, battuta ieri in rimonta dalla Trastevere in dieci uomini, che ospiterà la Gelbison. Una gara da vincere per una classifica che si fa preoccupante. In programma anche il derby Ossese-Budoni che nessuna delle due squadre può perdere, col Latte Dolce atteso dalla difficile trasferta laziale sul campo del Campagnano, una delle grandi del girone G della Serie D. Difficile anche l'impegno per il Monastir che ospiterà la Trastevere, altra pretendente alla serie C.