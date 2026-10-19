Tra sabato e domenica, le formazioni oristanesi sono state grandi protagoniste dei gironi B e C del torneo di Prima Categoria.

In particolare nel girone C, sabato, si è disputato l’atteso derby del Guilcer tra Abbasanta e Ghilarza. Di fronte a centinaia di appassionati che hanno riempito gli spalti, sono i padroni di casa ad imporsi al termine di una gara combattuta. Il match winner è Cabiddu, grazie ad una rete siglata al 95’.

Nel girone B, l’unica vittoria di giornata è quella della Freccia Parte Montis, in casa, contro il Segariu, per 3-0. Le reti della formazione allenata da Giancarlo Boi arrivano nella ripresa, firmate da Mandis, Sperandio e Sardo. Per i mogoresi è la seconda vittoria stagionale. Sconfitte, invece, C.R. Arborea, Santa Giusta e Sanverese. L’undici guidato da Alessandro Deplano perde 2-3 contro il Gonnosfanadiga e deve ancora rinviare l’appuntamento con i primi punti casalinghi. Sotto di una rete dopo il primo tempo (marcatore Enna), i padroni di casa ribaltano la situazione in avvio di ripresa con Giovanni Camedda e Samuele Cabras. Nel finale, però, il Gonnosfanadiga, con Demontis e Saba, effettua il nuovo e decisivo sorpasso. Sconfitta esterna del Santa Giusta, per 4-1, sul campo della capolista Verde Isola. Per i lagunari, Soddu mette a segno la rete del provvisorio 2-1. Infine, la Sanverese rientra dalla trasferta di Decimoputzu con una sconfitta per 9-1.

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