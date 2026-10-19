L’assemblea straordinaria del Comitato regionale Sardegna della Lega nazionale dilettanti, è convocata per venerdì 30 ottobre presso il Centro Congressi “L’Anfora” , Strada Statale 131, Km 103, di Tramatza , alle ore 17 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni di Verifica poteri; per la Costituzione dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea; per Comunicazioni del presidente del Comitato Gianni Cadoni; per la designazione di un candidato alla carica di Consigliere federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza e per la designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale. L’assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna . La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 16.30 del 30 Ottobre.

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