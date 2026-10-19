È la coppia Astro-Antonianum in testa alla classifica, a punteggio pieno dopo due giornate, del torneo di Serie B femminile di basket.

Il tandem. Entrambe vincono con margine nei rispettivi impegni. Le cagliaritane si impongono sul parquet della Fenix Sassari per 43-71. Avvio bruciante del quintetto allenato da Stefano Cuncu che al 10’ è già sul +12 (6-18). Divario quasi invariato fino all’intervallo (20-33 al 20’), prima del nuovo allungo ospite nel corso della terza frazione (31-53 al 30’). Il finale è ancora di marca Astro, che chiude sul +28 del 40’. Miglior realizzatrice della gara è Demetrio Blecic, dell’Astro, con 15 punti. Le quartesi, invece, battono Elmas per 68-37. Le ragazze guidate da Jean Patrick Sorrentino impongono il proprio ritmo sin dalle prime battute (20-11 al 10’), andando al riposo lungo sul +11 (38-27 al 20’). Allungo deciso nel terzo quarto, con il vantaggio quartese che raggiunge il +23 (52-29 al 30’). La forbice si allarga nel finale, fino al +31. Nelle fila di Elmas, da segnalare i 15 punti di Contini, miglior realizzatrice.

Le altre. Colpi esterni di Mercede Alghero e Settimo. Le catalane hanno la meglio sul Basket Su Planu, superato con il punteggio di 26-85. Ospiti che scavano un vantaggio importante già nella prima metà gara (12-39 al 20’) per poi allungare ulteriormente nella seconda parte. Nella Mercede è Moro la migliore, con 20 punti personali. Discorso simile per il Settimo, vittorioso sul parquet della Dinamo Lab per 34-98. Le ospiti sono scatenate e volano sul 12-57 all’intervallo. Situazione che non cambia nel corso della ripresa, fino al +64 della sirena finale. Prestazione maiuscola di Fornasier, con 31 punti a referto.

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