La Sardegna Marmi Virtus Cagliari torna dalla trasferta sul campo dell'Ecodem Alpo con una sconfitta (69-58), ma anche con diverse indicazioni incoraggianti per il prosieguo del cammino in A2 Femminile. Dopo il successo casalingo contro Vicenza, la formazione di Fabrizio Staico non è riuscita a dare continuità ai risultati, pur disputando una gara complessivamente positiva contro un'avversaria capace di sfruttare meglio i momenti decisivi.

A fare la differenza sono state soprattutto le percentuali dall'arco: appena il 19,3% per le cagliaritane (6/31), contro il 33,3% delle venete. Un divario che ha pesato nell'economia di una partita in cui la Virtus ha comunque conquistato più rimbalzi delle avversarie (45-42) e ha avuto il merito di non arrendersi neppure quando Alpo sembrava aver preso definitivamente il controllo.

L'analisi di Staico. «C'era grande rammarico, ma la nostra è stata comunque una bella prestazione», osserva il tecnico biancoblù, «sul loro campo abbiamo un po' patito le loro caratteristiche chiave, ma sono comunque contento di come le ragazze hanno interpretato la gara».

Staico individua soprattutto nella presenza di Soglia sotto canestro, autrice di 16 punti, uno dei fattori che hanno condizionato la prova delle sue: «Abbiamo sofferto molto la sua presenza sotto canestro, perché eravamo continuamente preoccupati dal loro giropalla e questo le ha permesso di prendere ottimi posizionamenti in area».

A complicare ulteriormente il compito della Virtus è stata la capacità delle padrone di casa di sviluppare il gioco in campo aperto: «Sono una squadra di grande ritmo e hanno fatto canestri importanti in transizione», conclude Staico, «inizialmente siamo riusciti a limitarli, mentre nel terzo e quarto periodo li abbiamo subiti un po' di più».

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