C'è grande attesa per il loro primo derby in Serie D. Domenica si gioca Monastir- Cos, partita valida per la sesta giornata del campionato interregionale. Una gara attesissima in Ogliastra, nel Sarrabus e nel Campidano. Una super sfida che le due squadre affronteranno dopo le sconfitte subite domenica scorsa.

Con la Cos travolta dal Tertenia per 0-4 dalla Scafatese e col Monastir che ha Valmontne ha subito la seconda sconfitta del campionato, con la squadra precipitata dal primo al quarto posto, a due punti dal tandem di testa Scafatese-Trastevere. Uno scivolone che Monastir e Cos intendono vendicare nello scontro diretto di domenica.

A Monastir è atteso il tutto esaurito con l'arrivo anche di tantissimi tifosi della Cos. I due allenatori Marcello Angheleddu e Francesco Loi hanno già iniziato a preparare.

Possibili variazioni fra le due squadre dopo le sconfitte subite. Per domenica è in programma anche un altro derby Olbia-Latte Dolce, con i sassaresi terzi in classifica e con l'Olbia finita al sesto posto dopo la sconfitta a Valmontone.

In programma anche Anzio Budoni, con i sardi a caccia di punti per rilanciarsi al centro di una classifica sempre più corta.

