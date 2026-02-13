La 24ª giornata del campionato di Serie D Girone G mette sul piatto incroci determinanti per le cinque squadre sarde, divise tra ambizioni playoff e lotta per non retrocedere. Un turno che può incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica, guidata dalla Scafatese con 57 punti davanti al Trastevere (46), mentre alle spalle la corsa resta apertissima.

I riflettori sono puntati sul derby tra Monastir e Latte Dolce, in programma domenica alle 15 allo Stadio Comunale di Monastir.

La formazione campidanese attraversa uno dei momenti migliori della stagione: tre vittorie consecutive in casa e aggancio al terzo posto a quota 37 punti, in piena zona playoff. Entusiasmo alto e fiducia crescente per una squadra che ha trovato continuità proprio nel momento decisivo.

Il Latte Dolce, decimo con 31 punti, arriva invece da un solo punto nelle ultime due gare. I sassaresi vogliono rilanciarsi e accorciare sulla zona nobile, ma servirà una prova di carattere contro un avversario in grande condizione.

Trasferta laziale per la C.O.S. Sarrabus Ogliastra, impegnata alle 14.30 sul campo dell’Anzio.

La squadra ogliastrina sarrabese, ferma a 29 punti, è reduce da tre sconfitte consecutive e ha urgente bisogno di invertire la rotta. Di fronte troverà un Anzio in salute, undicesimo a quota 30 e reduce da due vittorie di fila. Uno scontro diretto che può dire molto sulla corsa salvezza.

Impegno sulla carta proibitivo per il Calcio Budoni, atteso alle 14 allo stadio “San Francesco” contro la Nocerina. I galluresi, tredicesimi con 29 punti, attraversano un periodo complicato: appena due punti nelle ultime nove partite. Servirà un’impresa per fermare una Nocerina quarta in classifica a quota 37, desiderosa di tornare al successo casalingo che manca da metà novembre.

Al “Bruno Nespoli” l’Olbia Calcio 1905 ospita il Montespaccato alle 15 in una sfida che vale doppio in chiave salvezza. I bianchi sono quintultimi con 22 punti e inseguono una vittoria che manca da quattro mesi. Di fronte un Montespaccato penultimo a quota 20. È uno scontro diretto che può riaprire scenari e ridare ossigeno alla classifica.

