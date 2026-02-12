Dopo cinque giornate del girone di ritorno, la classifica dei migliori giocatori dell’Eccellenza, stilata attraverso i voti degli allenatori – che indicano i tre protagonisti della squadra avversaria affrontata – vede consolidarsi alcune conferme e registrare sorprese interessanti.

In testa con 19 punti c’è Matteo Vinci della Ferrini Cagliari. L’attaccante ha conquistato la vetta grazie a prestazioni costanti e decisive, tra cui il contributo fondamentale nella scorsa domenica nel pareggio con la capolista Ilvamaddalena. Vinci conferma così il suo status di riferimento per la squadra e punto di riferimento per gli allenatori avversari.

Dietro di lui, a 13 punti, avanzano due nomi di grande impatto: Ousmane Balde del Buddusò, capocannoniere del torneo con le sue reti pesanti, e Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, autentico trascinatore della sua squadra.

A 12 punti Andrea Corda della Ferrini, viene agganciato da Alessandro Cadau della Nuorese e Daniele Cannas del Villasimius, protagonisti di prestazioni convincenti.

A quota 11 punti si inserisce un nutrito gruppo di giocatori: Filippo Carraro e Fabio Cocco della Nuorese, Diego Humberto Di Pietro dell’Ossese e Mauro Martin Castro del Taloro Gavoi, che raggiungono Matteo Forzati del Villasimius. Tutti protagonisti di prestazioni di rilievo, capaci di incidere sul risultato e guadagnarsi la stima degli allenatori avversari.

19 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

13 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

12 PUNTI: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Alessandro Cadau (Nuorese); Daniele Cannas (Villasimius).

11 PUNTI: Filippo Carraro, Fabio Cocco (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Matteo Forzati (Villasimius).

10 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Andrea Porcheddu (Carbonia); Tommaso Arzu, Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Mauricio Bringas (Tempio).

9 PUNTI: Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Sandro Scioni (Villasimius).

8 PUNTI: Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Adam Idrissi (Tempio).

