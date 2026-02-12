Si gioca interamente sabato la 7ª giornata di ritorno del Girone A di Promozione, un turno che si preannuncia decisivo tanto in vetta quanto nella zona calda della classifica.

La capolista Guspini guida con 52 punti e sarà impegnata (ore 15) al Campu Nou di Sanluri contro l’Arborea. Gli uomini di Cristian Dessì, forti del miglior attacco tra le prime (46 reti) e di una difesa solida (21 gol subiti), cercano continuità per respingere l’assalto delle immediate inseguitrici. L’Arborea, settima a quota 32 ma con una gara in più, è squadra capace di alternare prestazioni importanti a passaggi a vuoto: servirà una prova di personalità per fermare la capolista. Negli oristanesi esordirà il nuovo tecnico Maurizio Firinu.

Alle spalle del Guspini incalza la Villacidrese (51 punti), attesa dalla trasferta sul campo del Castiadas nel match delle 15.30. È senza dubbio la gara di cartello della giornata: i sarrabesi, quarti con 47 punti e reduci da un ottimo cammino (una sola sconfitta in 22 gare), vogliono rientrare pienamente nella corsa al vertice. Sfida ad alta intensità tra due squadre solide, organizzate e con grande equilibrio.

Non può permettersi passi falsi il Terralba (49 punti), impegnato alle 15 in casa contro la Baunese. I ragazzi di mister Porcu hanno il miglior reparto difensivo del campionato (18 reti incassate) e puntano a sfruttare il turno favorevole sulla carta contro una Baunese in piena zona playout, a caccia di punti pesanti per la salvezza.

Trasferta insidiosa per il Vecchio Borgo Sant’Elia (36 punti), quinto, che alle 15 farà visita alla Freccia Parte Montis a Mogoro. I cagliaritani vogliono consolidare la posizione playoff contro una formazione affamata di punti salvezza.

Interessante anche la sfida tra Tharros e Atletico Cagliari, due squadre separate da appena tre punti (29 contro 32). I cagliaritani cercano continuità per restare agganciati alla zona alta, mentre l’undici oristanese punta all’aggancio in classifica degli avversari di turni.

A Jerzu, alle 15.30, il Cannonau Jerzu Picchi ospita il Selargius: entrambe cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa e chiudere in tranquillità la stagione.

In coda, occhi puntati su Ovodda-Pirri, autentico scontro diretto tra due squadre appaiate a quota 19 punti. Una gara che può valere doppio in chiave salvezza, con tensione e posta in palio altissima.

Il Tonara (20 punti) farà visita all’Uta, che con 24 punti cerca l’allungo decisivo sulla zona playout. Anche qui i punti pesano come macigni.

Chiude il programma alle 18.30 la sfida tra Cus Cagliari e Samugheo: universitari (25 punti) che vogliono dare continuità per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Samugheo (28) punta a consolidare la propria posizione di centro classifica.

