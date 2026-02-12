Si apre sabato con cinque anticipi la giornata del Girone B di Promozione, un turno che potrebbe dire molto nella corsa alle posizioni di vertice e nella bagarre salvezza. La capolista Alghero, autentica dominatrice del campionato con 64 punti in 22 giornate (21 vittorie, 1 pareggio, miglior attacco con 71 reti e miglior difesa con 15 gol subiti), scenderà in campo domenica a Thiesi, ma nel frattempo le rivali sono chiamate a non perdere terreno.

Alle 15 riflettori puntati su Campanedda-Ozierese. I sassaresi, decimi con 28 punti, cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, ma l’impegno è di quelli severi: l’Ozierese, terza a quota 45, vuole consolidare la posizione playoff e tenere viva una flebile speranza di riaprire i giochi per il secondo posto.

In contemporanea si gioca Luogosanto-Castelsardo. I galluresi, sesti con 36 punti, puntano a rientrare nel treno delle prime cinque, mentre il Castelsardo, a quota 25, ha bisogno di punti pesanti per evitare di essere risucchiato nella lotta playout.

Alle 16 spazio ad altri tre anticipi. L’Atletico Bono, penultimo con 11 punti, ospita il Coghinas, quinta forza del torneo con 38 punti e uno dei migliori attacchi del girone (49 gol). Sulla carta una sfida sbilanciata, ma per i padroni di casa è una delle ultime occasioni per alimentare le speranze di rimonta.

Interessante anche Ghilarza-Arzachena: i padroni di casa, terzultimi con 18 punti, cercano ossigeno, mentre l’Arzachena (35 punti) vuole dare continuità per restare agganciata alla zona playoff.

Chiude il programma del sabato San Giorgio Perfugas-Bosa, confronto diretto tra due squadre separate da appena tre lunghezze (27 contro 24). Una gara che pesa soprattutto in chiave salvezza, con punti che valgono doppio.

Domenica alle 15 scenderà in campo la capolista Alghero, impegnata sul campo del Thiesi. I giallorossi stanno viaggiando a ritmi impressionanti e vogliono proseguire la marcia trionfale; il Thiesi, nono con 33 punti, proverà a sfruttare il fattore campo per fermare la corazzata del girone.

Il Bonorva (50 punti, con un punto di penalizzazione) farà visita all’Usinese, quarta forza del campionato con 42 punti. È uno dei big match di giornata: i logudoresi cercano di blindare il secondo posto, ma l’Usinese ha qualità e numeri per mettere in difficoltà chiunque.

Trasferta insidiosa per la Macomerese (36 punti), attesa dal Li Punti. I sassaresi, a quota 21, sono in piena lotta per evitare i playout e venderanno cara la pelle.

Completano il quadro Stintino-Tuttavista, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il turno contro l’ultima della classe (7 punti).

Con l’Alghero sempre più padrone del campionato, l’attenzione si concentra sulla corsa playoff e sulla lotta per non retrocedere. Tra anticipi e sfide domenicali, il Girone B entra in una fase decisiva della stagione.

© Riproduzione riservata