In attesa del recupero della gara esterna col Li Punti, rinviata per maltempo il 21 gennaio e riprogrammata per mercoledì 18 febbraio, l’Arzachena torna a giocare domani a Ghilarza nell’anticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Al match con la terzultima della classe la squadra di Mauro Ottaviani arriva forte del filotto di sei risultai utili, l’ultimo dei quali maturato contro l’Usinese, fermata sul 2-2, e dell’ottavo posto nel girone B con 35 punti. Determinata a prolungare la serie positiva e a conquistare altri punti in ottica salvezza.

«Contro l’Usinese ci manca un rigore alla fine, ma è anche vero che se riuscissimo a segnare con più facilità, adesso non staremmo qui a parlare degli arbitri», premette Ottaviani alla vigilia della gara esterna col Ghilarza.

«Sono molto contento per quello che stanno facendo i ragazzi in un momento in cui non è facile allenarsi su un campo che non è il tuo e andare a giocare su un altro campo ancora», spiega poi il tecnico degli smeraldini, che col Biagio Pirina indisponibile per i lavori di manutenzione del manto erboso si allenano al Geovillage di Olbia e giocano le partite interne tra Telti e Luogosanto. «Credo che una volta raggiunta la salvezza, cosa che dobbiamo fare il prima possibile, tornando a giocare sul nostro campo - sottolinea Ottaviani – arriveranno anche i risultati importanti».

Squadre in campo alle 16 allo stadio comunale Walter Frau: Ghilarza-Arzachena sarà diretta dall’arbitro Alessio Nonna di Sassari (assistenti Pietro Pio Nadaiu di Nuoro e Dumitru Costin di Oristano).

