Nuovo scontro diretto in chiave salvezza e secondo turno casalingo di fila per il Santa Teresa, che nell’anticipo della 6ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza affronta il Villasimius per dare continuità alla vittoria contro il Buddusò.

Domani al Buoncammino si affrontano due formazioni separate da un punto, con i galluresi che in classifica, al nono posto, precedono la squadra di Sebastiano Pinna a quota 24. «Ci aspetta un avversario quadrato, messo bene in campo, che sta vivendo un buon momento, una squadra costruita per ben altre posizioni allenata da un tecnico esperto», dice Fabio Levacovich, che di Pinna è stato compagno di squadra alla Torres. «Non verranno a Santa Teresa a fare la partita, e ci sta, perché in questo momento hanno bisogno di questo, ma hanno buoni valori, per cui non sarà una partita semplice», aggiunge l’allenatore dei biancocelesti.

Per la sfida col Villasimius Levacovich ritrova Braga, al rientro dalla squalifica, ma dovrà fare a meno ancora una volta di Carlander, Sanna, Zupel e Generoso, che in settimana si è allenato col resto gruppo ma non è ancora pronto per giocare. Il tecnico sassarese, però, non fa drammi. «Abbiamo Siamparelli che è il nostro punto fermo», sottolinea a proposito dell’autore di due dei tre gol rifilati al Buddusò, «e anche Svarups sta crescendo, tanto che domenica è uscito a 5’ dalla fine. Per entrare in condizione aveva bisogno di tempo, ciò che vale pure per Del Vecchio, che sta facendo minutaggio, e Saiu, anche lui sta molto bene: per il discorso salvezza», conclude Levacovich, «possiamo dire la nostra».

Squadre in campo allo stadio Buoncammino alle 14.30: arbitra Rosanna Barabino della sezione di Sassari assistita da Augusto Giovanni Scanu e Luigi Antonio Urtis.

