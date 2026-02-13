Al via oggi, con due anticipi di Divisione Regionale 2, il fine settimana cestistico isolano.

Serie B Femminile. Fari puntati sul big match tra Astro e Mercede Alghero, prime in classifica a pari punti (entrambe a quota 24). Il programma completo dell’ottava giornata di ritorno: Basket Su Planu-San Salvatore, domani ore 17; Il Gabbiano-Antonianum, domenica ore 20; Fenix Sassari-Elmas, domenica ore 17.30; Astro-Mercede Alghero, domenica ore 17. Riposa Pallacanestro Nuoro.

Divisione Regionale 1. Tra sabato e domani tutti in campo. La capolista CUS Cagliari attende la visita del Basket Mogoro. La diretta inseguitrice, CMB Porto Torres, giocherà sull’ostico campo dell’Astro Cagliari, quarta in classifica. Le partite della sesta di ritorno: Astro-CMB Porto Torres, domani ore 18.30; SAP Alghero-CUS Sassari, domani ore 19; Ferrini-Sinnai, domani ore 19.30; Genneruxi-Elmas, domani ore 18; Atletico Cagliari-San Sperate, domenica ore 20.30; Assemini-Santa Croce Olbia, domenica ore 18.30; CUS Cagliari-Basket Mogoro, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Il via oggi con il doppio confronto Marrubiu-Azzurra e Primavera-CUS Cagliari nel girone meridionale. Al Nord parte la seconda fase, con il girone Verde, nel quale sono presenti le migliori 4 dei due gironi della prima fase, e il girone Azzurro, che comprende le altre squadre. Il quadro al completo. Sud. Terza giornata di ritorno: Marrubiu-Azzurra Oristano, stasera ore 21; Primavera-CUS Cagliari, stasera ore 21; Settimo-Iglesias, domani ore 18.30; Condor Monserrato-Serramanna, domani ore 18; Antonianum-Beta, lunedì ore 21; Il Gabbiano-La Casa del Sorriso, mercoledì ore 20; Carloforte-Carbonia, martedì ore 19; Genneruxi-Cagliari Basket, mercoledì ore 21.15. Nord. Seconda Fase (1° giornata). Girone Verde: Macomer 2.0-Olimpia Olbia, domani ore 19.30; Sennori-Dinamo 2000, domenica ore 19; S. Elene-Masters Sassari; Mercede Alghero-Shardana. Girone Azzurro: Pallacanestro Nuoro-Arzachena; Accademia Olmedo-CMB Porto Torres; Ghilarza-Nova Pallacanestro, domenica ore 16.30; Virtus Olbia-Ichnos Nuoro (25/02).

