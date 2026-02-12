Promozione, la classifica dei migliori dopo la sesta giornata di ritornoNel girone A in quattro in vetta, nel B Mateucci balza al comando
Dopo la sesta giornata di ritorno, la classifica dei migliori giocatori della Promozione, stilata attraverso i voti degli allenatori avversari, registra conferme e novità nei due gironi.
Il Girone A mantiene saldo il gruppo di testa, con 17 punti conquistati da Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni (Freccia Parte Montis), Edoardo Sedda (Ovodda) e Andrea Sanna (Terralba Bellu), tutti protagonisti di prestazioni convincenti anche nell’ultimo turno.
Alle loro spalle, con 16 punti, resta Alberto Usai del Selargius, sempre pronto a incidere nelle fasi chiave delle gare. Un gradino più sotto, a 15 punti, si confermano Daniel Bilea (Ovodda) e Gino Noli (Tonara), mentre a 14 punti troviamo Marco Gianoli (Tharros), raggiunto da Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia), pronti a scalare la classifica nelle prossime giornate.
Nel Girone B la novità più significativa arriva da Santiago Mateucci del Coghinas, autore della doppietta decisiva contro il Ghilarza, sale a 16 punti e balza in testa alla graduatoria.
Alle sue spalle, con 15 punti, resta Federico Pireddu (Li Punti), mentre a 14 punti troviamo un quartetto in scia: Edoardo Donati (Arzachena), Claudio Fadda (Bosa), Oscar Kevin Foddai (Thiesi) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista). Nell’ultimo turno tra questi è stato solo Foddai a ricevere il voto, confermando il suo contributo nella squadra.
GIRONE A
17 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni (Freccia P.M.); Edoardo Sedda (Ovodda); Andrea Sanna (Terralba Bellu).
16 PUNTI: Alberto Usai (Selargius).
15 PUNTI: Daniel Bilea (Ovodda); Gino Noli (Tonara).
14 PUNTI: Marco Gianoli (Tharros); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).
13 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Gian Marco Trogu (Tonara); Raffaele Picciau (Uta 2020); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
12 PUNTI: Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Emanuele Nenna (Calcio Pirri).
11 PUNTI: Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Angelo Marci (Guspini); Nicola Orrù (Tharros); Fabrizio Casu (Uta 2020).
10 PUNTI: Manuel Littera (Atl. Cagliari); Santiago Pendin (Baunese); Matteo Civile (Calcio Pirri); Claudio Pillitu (Cus Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Matteo Atzei, Gianmarco Paulis (Villacidrese).
9 PUNTI: Giacomo Caddeo (Atl. Cagliari); Edoardo Bonicelli, Matheus Leite Mendes (Baunese); Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Francesco Piras (Freccia P.M.); Stefano Mura (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Stanislao Lepore (Selargius); Marco Lonis (Tharros).
GIRONE B
16 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas).
15 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).
14 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Claudio Fadda (Bosa); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 8, Atl. Bono 6).
13 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Predrag Radovanovic (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese).
12 PUNTI: Domenico Saba (Bonorva); Mattia Asara (Castelsardo).
11 PUNTI: Samuele Pinna (Bonorva); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese).
10 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Danilo Bonacquisti (Arzachena); Antonino Piriottu (Atletico Bono); Giovanni Moroni (Castelsardo); Agustin Meli (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Luca Barone, Antonio Mossa (Luogosanto); Nahuel Mendez (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Manuel Rodriguez (Tuttavista).