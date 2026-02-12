Promozione: Sanna e Barboza dominano la classifica marcatoriMastropietro e Mateucci risalgono. Dopo la sesta giornata di ritorno, la corsa ai gol nei due gironi regala sorprese e conferme
Dopo la sesta giornata di ritorno nei gironi A e B di Promozione, la classifica marcatori conferma alcuni protagonisti consolidati, ma registra anche avanzamenti importanti tra gli inseguitori, promettendo una fase finale di stagione ricca di colpi di scena.
Girone A: Sanna guida, Mastropietro si fa sotto
In vetta al Girone A resta Andrea Sanna del Terralba Bellu con 18 reti. Nell’ultimo turno l’attaccante è andato a segno per il momentaneo vantaggio contro l’Atletico Cagliari, ma il gol non è bastato a evitare la sconfitta della sua squadra.
Alle sue spalle, con 15 reti, troviamo Angelo Marci del Guspini, a secco nell’ultima giornata, mentre la terza posizione vede una doppia leadership: Marco Gianoli della Tharros e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, quest’ultimo autore del gol contro la Tharros che gli permette di raggiungere Gianoli a quota 13. Avanza anche Lorenzo Camba del Cus Cagliari, ora a 11 reti, grazie alla sua costanza sotto porta.
Girone B: Barboza resta in vetta, Saba e Mateucci avanzano
Nel Girone B, il leader indiscusso rimane Diego Barboza dell’Alghero con 22 reti, nonostante l’assenza nell’ultimo match contro lo Stintino. La sua stagione continua a impressionare, confermandolo come riferimento offensivo della capolista.
Alle sue spalle avanza minaccioso Domenico Saba del Bonorva, a quota 20 grazie al gol decisivo su rigore contro il Luogosanto, mentre Santiago Mateucci del Coghinas sale a 17 reti grazie alla doppietta messa a segno contro il Ghilarza. Avanza anche Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, ora a 16 reti, autore del gol momentaneo del vantaggio nella sfida contro il Bosa.
Girone A
18 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
15 RETI: Angelo Marci (4 rig.) (Guspini).
13 RETI: Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
11 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari).
10 RETI: Roberto Cappai (Villacidrese).
9 RETI: Alberto Usai (2 rig.) (Selargius).
8 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Gianluca Riep (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Nicolò Agostinelli, Luca Muscas (Villacidrese).
7 RETI: Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020).
6 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.), Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Riccardo Pulcrano, Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Fabrizio Casu (Uta 2020); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).
Girone B
22 RETI: Diego Barboza (3 rig.) (Alghero).
20 RETI: Domenico Saba (5 rig.) (Bonorva).
17 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).
16 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono.
15 RETI: Marcelo Gavim Bruno (1 rig.) (Macomerese).
14 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 1, Macomerese 13).
12 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
11 RETI: Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese); Victory Igene (2 rig.) (Usinese).
10 RETI: Mattia Asara (4 rig.) (Castelsardo).
9 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).