La sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza si apre con due anticipi in programma sabato e propone un turno importante sia in chiave vertice sia nella lotta per evitare la zona calda della classifica.

Ad aprire il weekend sarà Santa Teresa Gallura–Villasimius, in campo alle 14.30. I padroni di casa, attualmente a quota 24 punti, cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose. Di fronte un Villasimius a 23 punti, in piena bagarre salvezza, chiamato a muovere la classifica per non perdere terreno nella corsa alla permanenza in categoria.

Alle 15 riflettori puntati su Tempio–Ossese, sfida di alta classifica. Il Tempio, quinto con 34 punti, vuole sfruttare il fattore campo per agganciare la vetta per almeno 24 ore. L’Ossese, terza a quota 36 e ancora imbattuta dopo 20 giornate, rappresenta però un ostacolo di primissimo livello: la formazione ospite punta a scavalcare il duo di testa formato da Nuorese e Ilvalmaddalena.

In vetta guidano Nuorese e Ilvamaddalena, entrambe a 37 punti, con l’Ossese immediatamente alle spalle a 36 e il Lanusei a 35. Un equilibrio che rende ogni turno potenzialmente decisivo.

Il quadro si completerà domenica alle 15 con le restanti gare. La capolista Nuorese ospiterà il Carbonia, mentre l’Ilvamaddalena sarà di scena sul campo dell’Atletico Uri in uno dei match più interessanti della giornata. Trasferta impegnativa anche per il Lanusei, atteso dal Buddusò.

Completano il programma: Tortolì–Ferrini, scontro diretto in zona bassa; Taloro Gavoi–Iglesias, e Sant’Elena–Calangianus, gara che si disputerà a Settimo San Pietro.

