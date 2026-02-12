Buon quarto di finale per Marcella Dessolis nell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, numero 1253 della classifica mondiale e brava a superare qualificazioni e primo turno, ha eliminato 6-2, 7-5 anche la numero 8 del seeding, la cinese Meng Yi Chen (770).

Nei quarti, Marcella è stata stoppata 6-7(3), 7-5, 6-1 dall'egiziana Nada Fouad (960 Wta).

Stop anche nei quarti di finale del doppio, dove le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono state sconfitte 6-4, 6-4 dalla coppia numero 3 del torneo, quella composta dalla kosovara Arlinda Rushiti e dalla tedesca Anja Wildgruber.

