Tennis, stop nei quarti per Marcella DessolisNell'Itf15 di Sharm El Sheikh, la tennista nuorese si ferma nel terzo turno
Buon quarto di finale per Marcella Dessolis nell'Itf15 di Sharm El Sheikh.
Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, numero 1253 della classifica mondiale e brava a superare qualificazioni e primo turno, ha eliminato 6-2, 7-5 anche la numero 8 del seeding, la cinese Meng Yi Chen (770).
Nei quarti, Marcella è stata stoppata 6-7(3), 7-5, 6-1 dall'egiziana Nada Fouad (960 Wta).
Stop anche nei quarti di finale del doppio, dove le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono state sconfitte 6-4, 6-4 dalla coppia numero 3 del torneo, quella composta dalla kosovara Arlinda Rushiti e dalla tedesca Anja Wildgruber.