Dopo cinque giornate del girone di ritorno, la classifica marcatori del campionato di Eccellenza conferma in vetta Ousmane Baldé del Buddusò, ma alle sue spalle la pressione aumenta e la lotta per il titolo di capocannoniere si fa sempre più avvincente.

Con 13 reti, di cui 6 su calcio di rigore, Baldé guida la graduatoria grazie a una stagione di grande continuità. Nell’ultimo turno è andato a segno con il gol della bandiera in trasferta contro il Santa Teresa, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per l’attacco del Buddusò anche nelle giornate più complicate.

Alle sue spalle sale a quota 12 reti Alfredo Francisco Martins del Lanusei (2 rigori), che accorcia le distanze grazie alla doppietta messa a segno nel derby contro il Tortolì. Una prova di forza e di carattere che rilancia le ambizioni del bomber e riapre concretamente la corsa alla vetta della classifica cannonieri.

Sul terzo gradino del podio resta Nicolás Martín Capellino dell’Iglesias, fermo da tempo a quota 9. L’argentino non trova la via del gol da diverse giornate, ma resta uno dei profili più temuti del torneo per qualità e fiuto sotto porta.

Alle loro spalle, il gruppo degli inseguitori è affollato a quota 8 reti. Ne fanno parte Tomás Ezequiel Pavone (Carbonia), Joel Salvi Costa (Iglesias, 1 rigore), Caio De Cenco (Ilvamaddalena), Marco Caggiu (Nuorese), Blas Dante Tapparello (Ossese, 1 rigore) e Lucas Siamparelli (Santa Teresa, 1 rigore).

Tra questi, nell’ultimo turno l’unico ad andare a segno è stato proprio Siamparelli, autore di una decisiva doppietta nella preziosissima vittoria del Santa Teresa contro il Buddusò. Una prestazione che non solo ha inciso sul risultato, ma rilancia anche le ambizioni personali dell’attaccante nella corsa ai piani alti della graduatoria.

Con ancora diverse giornate da disputare, la sfida tra Baldé e Martins promette scintille, mentre alle loro spalle il gruppo degli inseguitori è pronto ad approfittare di ogni passo falso. La corsa al trono dei bomber dell’Eccellenza è più aperta che mai.

13 RETI: Ousmane Balde (6 rig.) (Buddusò).

12 RETI: Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).

9 RETI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias).

8 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa).

7 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.), Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).

6 RETI: Nicola Mereu (Lanusei); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).

5 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 4, Villasimius 1); Daniele Cannas (Villasimius).

