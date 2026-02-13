Basket in carrozzina: la capolista Dinamo Lab ospita Reggio CalabriaSara Revuelta: «La Champions ci è servita per crescere soprattutto in difesa»
Dopo l'esperienza europea in Champions torna il campionato di A1 di basket in carrozzina. La capolista Dinamo Lab affronta domani a Sorso Reggio Calabria (inizio alle 15.30), formazione che occupa il sesto posto ma ambisce a qualcosa di più.
Sara Revuelta, inserita nel miglior quintetto della Champions («Ma il merito va condiviso con tutta la squadra»), evidenzia l'importanza di giocare gare d'alto livello: «Quelle di Champions sono state partite importanti per crescere come squadra soprattutto in difesa visto il livello delle avversarie. Avere poi l’Eurocup 1 in casa ci servirà anche per migliorare in vista dei playoff scudetto che vogliamo giocare per provare a vincere».
All'andata successo della squadra sassarese a Reggio Calabria per 69-50.
Rinviata invece per le difficoltà dei collegamenti a causa del maltempo la gara tra Bergamo e Porto Torres.