Una clamorosa rimonta quella della Cos con un gran gol di Rossi ed un calcio di rigore trasformato da Murgia nel super derby in casa del Monastir. Un rigore trasformato quello di Murgia arrivato dopo che di rigori, la Cos in questo inizio di stagione, ne aveva sbagliato addirittura tre con pesanti perdite di punti.

Ieri, a Monastir, il clamoroso rilancio col rigore da tre punti di Murgia. Una liberazione. Tre punti d'oro per la squadra di Loi, scesa in campo in formazione largamente rimaneggiata e con Gianluca Marini mandato in campo da mister Loi pochi giorni dopo il suo arrivo a Tertenia. Marini, esterno sinistro, abruzzese, con esperienze al Taranto, alla "Tre Teste" e alla Sarnese, ha dimostrato qualità e quantità, giocando l'intera gara. Loi ovviamente spera anche nel recupero di giocatori importanti come Feola e Piredda.

Mister Loi al 24'esimo della ripresa con la sua squadra che perdeva per 2-1, ha fatto quattro campi inserendo Spanu, Rossi, Loi e Dessena. Poi il clamoroso uno-due in appena due minuti con la Cos tornata a casa per tre punti oro zecchino che fanno classifica e morale. Il tutto dopo lo 0-4 subito l'altra domenica contro la Scafatese, una squadra che si sta dimostrando di un'altra categoria.

