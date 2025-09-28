Si gioca oggi la quinta giornata del campionato di Serie D. Ad aprire il programma, alle 14:30, sono Costa Orientale Sarda e Olbia. All'“Is Arranas” di Tertenia, la Cos affronta la Scafatese, seconda in classifica con 8 punti. I gialloblù della Cos, ancora imbattuti, sono alla ricerca della prima vittoria casalinga dopo i pareggi con Latte Dolce e Ischia.

Impegno in trasferta per l’Olbia, attesa sul difficile campo della blasonata Nocerina. I bianchi condividono il secondo posto in classifica con Flaminia, Scafatese e Trastevere. Nei campani esordirà in panchina il nuovo tecnico Franco Fabiano. Alle 15, al “Pasquale Pinna”, il Budoni ospita l’Albalonga. La squadra di Raffaele Cerbone vuole voltare pagina dopo le due sconfitte interne contro Monastir e Trastevere.

Gara casalinga anche per il Latte Dolce, che se la deve vedere con la Flaminia. I sassaresi puntano al pronto riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, subita nel turno infrasettimanale contro il Valmontone. I laziali, invece, sono ancora imbattuti. Chiude il programma, alle 16 allo stadio “Del Bianco” di Anagni, la sfida tra la capolista Monastir e l’ostico Valmontone. La squadra di Marcello Angheleddu, autentica rivelazione di questo avvio di stagione, da matricola sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per ben figurare nella categoria.

