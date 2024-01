Si gioca domenica la terza giornata di ritorno del girone G della Serie D. Per le sarde, il calendario prevede il derby Atletico Uri-Budoni, Ischia-Cos, Latte Dolce-Cavese.

La vice capolista Cos affronta la difficilissima trasferta di ischia. La gara avrà inizio alle 11. La squadra di Francesco Loi deve vincere per conservare il secondo posto e sperare nel colpaccio del Latte Dolce che alle 14 ospita a Sennori la capolista Cavese.

A Uri si gioca un derby tra Atletico e Budoni, oggi in zona playout. Sta meglio la compagine di Massimiliano Paba, sestultima in compagnia della Flaminia. Il Budoni, terzultimo, non vince da dieci turni, nei quali ha collezionato solo tre punti. Una lunga crisi nonostante il cambio dell'allenatore col nuovo tecnico Mario Petrone ancora a secco di vittorie.

