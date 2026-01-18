Al Nespoli, Olbia e Palmese non si fanno troppo male. La sfida salvezza della 3ª giornata di ritorno di Serie D, che segna il debutto sulla panchina dei galluresi di Daniele Livieri, termina 0-0.

Ma se l’avversario, che in classifica ha 3 punti in più in zona playout, viene dalla vittoria contro la vice capolista Trastevere, l’Olbia non vince dal 26 ottobre. Vero è che per la situazione un punto in uno scontro diretto, in un gara in cui le occasioni, da una parte come dall’altra, non sono mancate, è sempre un risultato positivo, come sottolineato nel post partita di questo pomeriggio da Livieri.

Tuttavia, c’è ancora molto da lavorare, e i rinforzi attesi in settimana tra centrocampo e attacco aiuteranno.

© Riproduzione riservata