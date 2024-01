Nuovamente in campo nel pomeriggio la Serie D. Una giornata importante per le squadre sarde, chiamate a far punti. Inizia alle 14, è il Latte Dolce che gioca in trasferta sul campo campano del San Marzano.

I sassaresi, che lontano da casa non vincono dal 16 novembre, sono comunque in salute e hanno le carte in regola per tentare il colpo grosso. Alle 14.30 il Budoni di Mario Petrone, galvanizzato dal successo nel derby contro l’Uri, cerca il bis nel match casalingo col Trastevere. Ai biancocelesti la vittoria mancava da dieci incontri e ora c’è bisogno di continuità di risultati per risalire una classifica ancora traballante. Si tratta inoltre di uno scontro diretto quindi il valore della posta è altissimo. I laziali sono in forte ripresa (nelle ultime cinque partite hanno raccolto dieci punti).

A Tertenia, la Costa Orientale Sarda riceve il fanalino di coda Gladiator. La squadra di Francesco Loi, ora terza in classifica, deve vincere per tenere a bada le concorrenti per i playoff. La compagine di Santa Maria Capua Vetere non vince da oltre due mesi (12 novembre) e lotterà col coltello tra i denti. Una partita da non sottovalutare e il tecnico dei gialloblù lo sa bene. Servirà una grande prova per strappare i tre punti.

A Roma, l’Atletico Uri affronterà la Boreale. Per i giallorossi, scivolati in zona playout, è vietato fallire. Negli ultimi otto incontri, Tirelli e compagni hanno conquistato appena tre punti, frutto di tre pareggi. Il successo manca dal 19 novembre (0-2 col Trastevere). I laziali, penultimi, hanno ottenuto le uniche due vittorie stagionali davanti alle mura amiche, l’ultima col Budoni il 10 dicembre. Tutte gare importanti all'insegna dell'incertezza.

