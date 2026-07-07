Da fine ottobre easyJet opererà da Cagliari collegamenti diretti con Parigi Orly e Ginevra per l'intera stagione invernale 2026-2027, con due frequenze settimanali.

Salgono così a quattro le rotte invernali servite dal vettore, tre delle quali internazionali.

«L'avvio dei collegamenti invernali con Parigi Orly e Ginevra, dopo la recente introduzione di Basilea nello scorso inverno, rappresentano un ulteriore passo nella strategia di destagionalizzazione del network di Sogaer», commenta David Crognaletti, Cco della Sogaer, la società di gestione dello scalo cagliaritano.

«Con queste due nuove destinazioni internazionali, l'aeroporto di Cagliari diventa sempre più connesso e competitivo durante tutto l'arco dell'anno, grazie anche al rafforzamento della partnership con easyJet, che continua a investire nelle potenzialità di Cagliari e del Sud Sardegna oltre i mesi estivi», afferma Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, sottolineando che «proseguire queste rotte anche nei mesi invernali significa garantire maggiore continuità nei collegamenti internazionali, contribuire a rendere la Sardegna una destinazione accessibile e attrattiva in ogni stagione e rispondere a una domanda sempre più distribuita durante tutto l'anno».

(Unioneonline)

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