Orientale Sarda (Serie D, girone G), che si assicura le prestazioni del promettente João Mendes Vaz Brandão.

Difensore portoghese classe 2006, Brandão arriva dalla Fermana dopo un’esperienza anche alla Nocerina. Cresciuto calcisticamente in Francia, nel settore giovanile del Mantois 78, va a rinforzare il reparto arretrato a disposizione dello staff tecnico.

Con lui, completano il pacchetto difensivo i portieri Ahmed Mejri (2001) e Ben Housni Soilihi, e i difensori Nicolo Rossetti, Christian Arboleda, Santiano Zurbriggen, Tommaso Spanu e Luigi Oriano.

